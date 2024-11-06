Hava durumu 6 Kasım 2024

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06/11/2024

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Hava durumu 6 Kasım 2024

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması, havanın açık ve az bulutlu geçmesi beklenmektedir.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
GIRNE AÇIK VE AZ BULUTLU °C 24 °C
ÇAMLIBEL AÇIK VE AZ BULUTLU °C 25 °C
LAPTA AÇIK VE AZ BULUTLU °C 24 °C
AKDENİZ AÇIK VE AZ BULUTLU °C 24 °C
BOĞAZ AÇIK VE AZ BULUTLU °C 20 °C
ALEVKAYA AÇIK VE AZ BULUTLU °C 19 °C
ESENTEPE AÇIK VE AZ BULUTLU °C 21 °C

Batı Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
LEFKE AÇIK VE AZ BULUTLU °C 25 °C
GÜZELYURT AÇIK VE AZ BULUTLU °C 26 °C

Orta Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
LEFKOŞA AÇIK VE AZ BULUTLU °C 24 °C
ERCAN AÇIK VE AZ BULUTLU °C 26 °C

Doğu Mesarya

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
GEÇİTKALE AÇIK VE AZ BULUTLU °C 26 °C
BEYARMUDU AÇIK VE AZ BULUTLU °C 25 °C

Doğu Sahil

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
GAZİMAĞUSA AÇIK VE AZ BULUTLU °C 25 °C
İSKELE AÇIK VE AZ BULUTLU °C 25 °C

Karpaz

AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

Bölge Durum Min Max
YENİERENKÖY AÇIK VE AZ BULUTLU °C

23 °C

 

 

 

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇMESİ, RÜZGARIN KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇMESİ, RÜZGARIN KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
AÇIK VE AZ BULUTLU GEÇMESİ, RÜZGARIN KUZEY VE BATI YÖNLERDEN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
06/11/2024 07:43
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