HABER KIBRIS

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Hava Durumu 8 Temmuz 2019

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08/07/2019
HK

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Hava Durumu 8 Temmuz 2019

Bölgemizin alçak basinç sistemi ile sicak hava kütlesinin etkisi altinda kalmasi beklenmektedir. Hava açik ve az bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR

Güney ve bati yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

KIBRIS GENELİNDE SON DURUM


3 GÜNLÜK HAVA TAHMİN HARİTASI

ORMAN YANGIN OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK

ULTRAVİYOLE RADYASYONU ÇOK YÜKSEK

Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.

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TAGS: kktc hava durumu, kıbrıs hava durumu, kktc meteoroloji
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