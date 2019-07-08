Hava Durumu 8 Temmuz 2019
08/07/2019
HK
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Bölgemizin alçak basinç sistemi ile sicak hava kütlesinin etkisi altinda kalmasi beklenmektedir. Hava açik ve az bulutlu geçecek.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR
Güney ve bati yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
KIBRIS GENELİNDE SON DURUM
3 GÜNLÜK HAVA TAHMİN HARİTASI
ORMAN YANGIN OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK
ULTRAVİYOLE RADYASYONU ÇOK YÜKSEK
Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir.