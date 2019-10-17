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Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Pazar gününe kadar yer yer sağanak yağış bekleniyor.

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17/10/2019
HK

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Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 17 – 23 Ekim tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bugün, yarın ve Cumartesi günleri, yer yer sağanak yağış olacak. Daha sonraki günler ise parçalı bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, bugün Kuzey ve Doğu, diğer günler Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

17/10/2019 09:43
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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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