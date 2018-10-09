HABER KIBRIS

Hava durumu nasıl olacak?

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09/10/2018

Hava durumu nasıl olacak?

Bölgemiz bu hafta yağmurlu havanın etkisi altında..Kuzey Kıbrıs’ta hava Cuma’ya kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 15 Ekim’e kadarki hava tahminlerine göre, hava bugünden itibaren 12 Ekim’e kadar sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; 13-15 Ekim arasında ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 28-31 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esecek.

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TAGS: Hava durumu
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