Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporu açıklandı.

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10/12/2022

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Hava durumu raporu!

Ülkede yarın itibaren yağışlı havanın etkili olacağı ve bu havanın perşembeye kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporuna göre, 11 Aralık Pazar günü akşam saatlerinde yer yer yağışlar başlayacak ve 14 Aralık Perşembe Çarşamba’ya kadar sürecek.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 20- 23 derece dolaylarında olması, rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta  kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

10/12/2022 08:59
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TAGS: hava durumu, meteoroloji, kktc, kıbrıs, haber
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