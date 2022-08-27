Hava durumu raporu!

Hava sıcaklığı hafta boyunca 34-37 derece dolaylarında; pazartesi, salı sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos-02 Eylül tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesi etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca az bulutlu pazartesi, salı sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 34 – 37 derece, sahillerde 32 – 35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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27/08/2022 09:03