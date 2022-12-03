Hava durumu raporu!

Pazartesiden, cumaya kadar yağmur bekleniyor

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03/12/2022

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Hava durumu raporu!

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede pazartesiden  cuma’ya kadar yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 4-9 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava yarın parçalı az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20-23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

03/12/2022 09:07
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TAGS: hava durumu, meteoroloji, kktc, kıbrıs, haber
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