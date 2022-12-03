Hava durumu raporu!
Pazartesiden, cumaya kadar yağmur bekleniyor
03/12/2022
Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede pazartesiden cuma’ya kadar yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 4-9 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava yarın parçalı az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20-23 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.