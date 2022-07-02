Hava durumu raporu!

Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 39 dereceye kadar çıkacak

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02/07/2022

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Hava durumu raporu!

KKTC’de yarın hava açık, az bulutlu sonraki günlerde açık olacak, hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 – 39; sahillerde ise 32 – 35 derece civarlarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 3- 8 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre ülke belirtilen tarihlerde genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rüzgar ise periyod süresince  genellikle Güney ve Batı  yönlerden orta kuvvette esecek.

02/07/2022 09:22
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TAGS: hava durumu, meteoroloji, kktc, kıbrıs, haber
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