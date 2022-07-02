Hava durumu raporu!
Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 39 dereceye kadar çıkacak
02/07/2022
KKTC’de yarın hava açık, az bulutlu sonraki günlerde açık olacak, hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 – 39; sahillerde ise 32 – 35 derece civarlarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 3- 8 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre ülke belirtilen tarihlerde genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Rüzgar ise periyod süresince genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.