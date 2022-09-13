Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi yarın öğle saatlerinde yer yer yağmur beklendiğini duyurdu.

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13/09/2022

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Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi yarın öğle saatlerinde yer yer yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesinin 19 Eylül’e kadar olan tahminlerine göre, yarın öğle saatlerinde yer yer sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 33- 36, sahillerde ise 29-32 derece dolaylarında seyredecek.

Genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yarın ise yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.

13/09/2022 08:18
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TAGS: hava durumu, meteoroloji
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