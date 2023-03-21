Hava durumu raporu!

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21/03/2023

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Hava durumu raporu!

Bölge alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki soğuk ve nemli havanın etkisinde. Çarşambadan cumartesine kadar yağış bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 22 – 27 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava yarın ve perşembe günü parçalı ve çok bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Cuma ve cumartesi yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak bekleniyor. Pazar ve pazartesi hava parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 19 -22 derece dolaylarında olacak. Rüzgar,  genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

21/03/2023 08:17
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TAGS: hava durumu, meteoroloji
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