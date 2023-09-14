Hava durumu raporu!
Sıcak ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisiyle, en yüksek hava sıcaklığının 34-37 derece dolaylarına seyretmesi bekleniyor.
14/09/2023
Sıcak ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisiyle, en yüksek hava sıcaklığının 34-37 derece dolaylarına seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesinin 20 Eylül’e kadar olan tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37 derece, sahillerde de 30-33 derece civarında olacak.
Rüzgarın genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.