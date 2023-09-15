Hava durumu raporu!

Sıcak ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisiyle, en yüksek hava sıcaklığının 34-37 derece dolaylarına seyretmesi bekleniyor.

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15/09/2023

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Hava durumu raporu!

Sıcak ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisiyle, en yüksek hava sıcaklığının  34-37 derece dolaylarına seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesinin 20 Eylül’e kadar olan tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37 derece, sahillerde de 30-33 derece civarında olacak.

Rüzgarın genellikle  Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

15/09/2023 08:31
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TAGS: haber, kıbrıs
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