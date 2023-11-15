Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, bugün sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, 15-20 Kasım tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, bugün parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Perşembe parçalı bulutlu, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Pazartesi günü de az bulutlu geçecek.

Rapora göre, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın, bugün kuzey ve doğu, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette; yağışlı günlerde ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.