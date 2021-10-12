Hava durumu raporu!

Ilık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisini sürdürdüğü bölgede yarın üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak ve yer yer kısa süreli sağanak görülecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 13-18 Ekim döneminde beklenen hava durumuyla ilgili raporuna göre, hava sıcaklığı 30-33 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Hava yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, sonraki günler ise parçalı ve az bulutlu veya açık az bulutlu geçecek.

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12/10/2021 08:36