Hava durumu raporu!

YENİ YILIN İLK HAFTASINDA YAĞIŞ YOK

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31/12/2020

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Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede KKTC’nin genellikle yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını bildirdi.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgede hava, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Cuma günü parçalı ve çok bulutlu olacak.

Cumartesi hava parçalı bulutlu, pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, salı ve çarşamba parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18 - 21 derece Santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

31/12/2020 08:39
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TAGS: hava durumu, meteoroloji dairesi
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