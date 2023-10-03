Hava durumu raporu!

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03/10/2023

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Hava durumu raporu!

Ülkeyi etkisi altına alan yağmurlu hava yarın devam edecek. Meteoroloji Dairesi, yarın doğu kesimlerde yer yer sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 4-9 Ekim tarihlerini kapsayan raporuna göre, perşembe günü itibarıyla hafta başına kadar hava çoğunlukla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredecek. 

Serin ve nemli hava kültesi altında kalması beklenen bölgede periyodun ilk günü rüzgar kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batıdan orta kuvvette esecek. 

03/10/2023 08:37
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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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