Hava durumu raporu!

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02/11/2023

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Hava durumu raporu!

Havanın bugün öğle saatlerinde yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Kasım dönemini kapsayan hava durumu tahmini raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile yarın üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.                   

Rapora göre hava bugün öğle saatlerinde parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; yarın parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu; cumartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Pazardan çarşambaya kadarki sürede ise hava parçalı bulutlu veya parçalı az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığı ise 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, raporun kapsadığı sürenin ilk yarısında kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

02/11/2023 08:45
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TAGS: hava durumu, meteoroloji
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