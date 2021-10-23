Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini duyurdu.

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23/10/2021

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Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini duyurdu. 
Meteoroloji Dairesi’nin 24-29 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. 
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 26-29 derece dolaylarında seyredecek.              
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

23/10/2021 08:46
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TAGS: hava durumu, meteoroloji
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