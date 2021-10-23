Hava durumu raporu!
Meteoroloji Dairesi, bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini duyurdu.
23/10/2021
Meteoroloji Dairesi, bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 24-29 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 26-29 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.