Hava durumu raporu!

Bugün dağlık kesimlerde karla karışık yağmur yağması bekleniyor

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24/03/2022

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Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi’nin 25 – 30 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen süre içerisinde en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 15 - 18 derece dolaylarında seyredecek.

Rapora göre, yarın hava parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, dağlık kesimler karla karışık yağmurlu olacak. Sabah saatleri don olayı bekleniyor.

Cumartesi günü parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu olacak. Pazar ve Pazartesi günleri açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Salı ve çarşamba günleri ise parçalı bulutlu olacak.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

24/03/2022 08:41
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TAGS: hava durumu, meteoroloji
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