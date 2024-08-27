Hava durumu raporu!

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27/08/2024

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Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi bugün öğle saatlerinde yer yer yağmur beklendiğini duyurdu. Sıcaklık 35-38 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölge, 27 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, yarın ve perşembe parçalı ve az bulutlu, diğer günler az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

 

27/08/2024 08:49
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TAGS: haber, kıbrıs
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