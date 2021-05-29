Hava durumu raporu!

KKTC’de bu hafta en yüksek sıcaklık 35 derece civarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 30 Mayıs- 4 Haziran tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 32 - 35, sahillerde 25 - 28 derece dolaylarında seyredecek.

Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, diğer günler parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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29/05/2021 08:52