Hava durumu raporu!

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE 33 – 36 DERECE DOLAYINDA SEYREDECEK

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09/09/2021

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Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi 10 – 15 Eylül tarihleri arasında iç kesimlerde sıcaklığın 33-36 derece, sahillerde ise 29-32 derece dolayında seyredeceğini açıkladı. 
Rapora göre, ilgili tarihlerde bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
Hava yarın açık ve az bulutlu; Cumartesinden 15 Eylül’e kadar ise açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.
Bu tarihlerde genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

09/09/2021 08:55
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TAGS: hava durumu, meteoroloji
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