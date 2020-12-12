Hava durumu raporu!

Bölgenin yarından itibaren çarşamba gününe kadar yağmurlu olması bekleniyor.

ads
12/12/2020

ads
Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, yarın  yağmurlu, pazartesi ve salı sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu,  çarşamba öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise parçalı veya az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde ve sahillerde 20 - 23 ºC, diğer günlerde ise 16 - 19 ºC dolaylarında seyredecek.
Açıklamada, rüzgarın genellikle Kuzey ve Doğulu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, pazartesi günü ise yer yer fırtınamsı olarak esmesinin beklendiği bildirildi.

12/12/2020 08:55
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: hava durumu, meteoroloji dairesi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.