Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak ülkede yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 18-23 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesim ve sahillerde genellikle 18-21 derece dolaylarında olacak. Hava, genellikle açık az bulutlu, zaman zaman parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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17/12/2020 08:57