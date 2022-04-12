Hava durumu raporu!

Ülkede yarından itibaren bir hafta boyunca hava sıcaklığı 22-25 derece dolaylarında seyredecek.

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12/04/2022

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Hava durumu raporu!

Ülkede yarından itibaren bir hafta boyunca hava sıcaklığı 22-25 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre KKTC alçak basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak, hava parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde  22 – 25 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle kuzeyli  yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli  olarak esecek.

12/04/2022 08:58
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TAGS: hava durumu, meteoroloji
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