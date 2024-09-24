Hava durumu raporu!
Hava açık ve az bulutlu, Sıcaklık 32-35 derece dolaylarında seyredecek
24/09/2024
Havanın gelecek hafta pazartesi gününe kadar açık ve az bulutlu olması; hava sıcaklığının ise 32-35 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 24-30 Eylül tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemiyle, ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava günler açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 32-35 derece, sahillerde ise 28-31 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
24/09/2024 09:00