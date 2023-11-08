Hava durumu raporu!

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08/11/2023

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Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi'nin haftalık tahminlerine göre, bu hafta hava sıcaklığı 27-30 derece dolaylarında seyredecek.

Daire’den yayımlanan rapora göre, 13 Kasım’a kadar, bölgenin genellikle yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenirken,hava parçalı bulutlu olacak, yağmur beklenmiyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 27 – 30 ºC dolaylarında olacak.

Rüzgarın ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

08/11/2023 09:08
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TAGS: hava durumu, meteoroloji
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