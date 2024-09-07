Hava Durumu Raporu

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07/09/2024

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Hava Durumu Raporu

Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 08-13 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre,  belirtilen süre içerisinde en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37 derece, sahillerde ise 30 – 33 derece dolaylarında seyredecek. Ülke alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın yarın az bulutlu olması ve yer yer şiddetli yağmur yağması bekleniyor.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak

07/09/2024 09:08
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TAGS: hava durumu raporu
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