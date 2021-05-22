Hava durumu raporu!

YENİ HAFTADA SICAKLIK 31-34 DERECE

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22/05/2021

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Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi’nin tahmin raporuna göre hava sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

23-28 Mayıs tarihlerini kapsayan rapora göre, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, hava sıcaklığı hafta sonu 27-30 derece, pazartesinden itibaren ise 31-34 dolaylarında seyredecek.

Periyod süresince hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

22/05/2021 09:08
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TAGS: hava durumu, meteoroloji dairesi
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