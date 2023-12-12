Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, havanın çarşamba günü öğleye kadar yağışlı olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 13-18 Aralık tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığı ise iç kesimlerde ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek.

Havanın yarın parçalı bulutlu, doğu kesimler öğleye kadar sağanak yağmurlu; perşembe az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; cuma parçalı çok bulutlu ve cumartesi, pazar ile pazartesi ise parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Bahse konu periyotta rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.