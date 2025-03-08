Hava durumu raporu

Meteoroloji Dairesi, pazar gününden itibaren iki gün sabah saatleri yer yer sis olacağını  duyurdu.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
08/03/2025

Hava durumu raporu

Meteoroloji Dairesi, pazar gününden itibaren iki gün sabah saatleri yer yer sis olacağını  duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 09-14 Mart tarihleri arasındaki süreyi  kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk iki günü alçak basınç sistemi, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.  

Hafta boyunca az bulutlu geçmesi beklenen hava yarın, pazartesi ve salı günleri sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 23-26 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında Kuzey ve Batı, ikinci yarısında ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: hava durumu, meteoroloji dairesi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.