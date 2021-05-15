Hava durumu raporu!

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 30 - 33 ºC ve sahillerde 24 - 27 ºC dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 16 – 21 Mayıs arasıyla ilgili tahminlerine göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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15/05/2021 09:32