Hava durumu raporu!

Ülkenin önümüzdeki günlerde oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altına kalması bekleniyor. Hafta sonu fırtına, Salı ve Çarşamba günü ise kar yağışı öngörülüyor.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, hava yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer don olması bekleniyor. Pazartesi parçalı çok bulutlu, sabah saatleri yer yer don; salı parçalı bulutlu yer yer sağanak, dağlık kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı; çarşamba parçalı bulutlu yer yer sağanak, dağlık kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı; perşembe parçalı bulutlu yer yer sağanak, cuma az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 10 - 13 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; Cumartesi ve Pazar günleri ise kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı esecek.

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19/03/2022 09:34