Hava durumu raporu!
Meteoroloji Dairesi, Kıbrıs’ın önümüzdeki hafta boyunca genellikle yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını belirtti.
02/04/2022
Meteoroloji Dairesi, Kıbrıs’ın önümüzdeki hafta boyunca genellikle yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını belirtti.
03-08 Nisan tarihlerinde havanın az ve parçalı bulutlu olacağı, sıcaklığın iç kesimlerde ve sahillerde 29 - 32 ºC dolaylarında seyredeceği kaydedildi.
Rüzgarınsa genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, pazar günü ise Güney ve Batı yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak eseceği bildirildi.