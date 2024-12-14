Hava durumu raporu!
YAYIN TARİHİ:
14/12/2024
Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre, pazartesi ve salı günleri yağmurlu olacak.
Meteoroloji Dairesi'nin 15-20 Aralık dönemine dair tahmin raporunda, havanın yarın az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu geçmesinin beklendiği kaydedildi.
16 Aralık Pazartesi yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur; 17 Aralık Salı yer yer sağanak yağmur görülecek. Geriye kalan günlerde ise hava az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
YAYIN TARİHİ: