Hava durumu raporu!

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14/12/2024

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Hava durumu raporu!

 Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre, pazartesi ve salı günleri yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesi'nin 15-20 Aralık dönemine dair tahmin raporunda, havanın yarın az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu geçmesinin beklendiği kaydedildi.

16 Aralık Pazartesi yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur; 17 Aralık Salı yer yer sağanak yağmur görülecek. Geriye kalan günlerde ise hava az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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TAGS: hava durumu
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