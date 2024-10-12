Hava durumu raporu!

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12/10/2024

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Hava durumu raporu!

Hava sıcaklığı hafta boyunca 29-32 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge, 13-18 Ekim tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak

Hava hafta boyunca parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek

12/10/2024 10:16
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TAGS: hava durumu
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