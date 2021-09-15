Hava durumu raporu!

Yağışlı havanın etkili olduğu günlerde hava sıcaklığının düşmesi, ilerleyen günlerde ise 3-4 derece artması bekleniyor.

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15/09/2021

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Hava durumu raporu!

Yağışlı havanın etkili olduğu günlerde hava sıcaklığının düşmesi, ilerleyen günlerde ise 3-4 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 16-22 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, yarın da parçalı bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Cuma günü ise hava parçalı ve az bulutlu, diğer günler açık ve az bulutlu olacak.

Bölge, periyodun ilk günlerinde alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde 28 – 31 derece, diğer günlerde 32 – 35 derece, sahillerde ise periyot boyunca 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günde ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

15/09/2021 14:52
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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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