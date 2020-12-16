Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak ülkede yağmur beklenmiyor.

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16/12/2020

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Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak ülkede yağmur beklenmiyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesim ve sahillerde genellikle 18-21 derece dolaylarında olacak. Hava, genellikle açık az bulutlu, zaman zaman parçalı bulutlu olacak. 
Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek. 

16/12/2020 15:27
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TAGS: Meteoroloji Dairesi, HAVA DURUMU
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