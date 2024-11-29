Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi,  gelecek hafta salı ve çarşamba günleri sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini bildirdi.

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29/11/2024

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Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi,  gelecek hafta salı ve çarşamba günleri sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi Haftalık Hava Tahmin Raporu'na göre, bölge soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın pazar ve pazartesi açık, az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, salı parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, çarşamba parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, perşembe ve cuma da parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk günlerinde 19 – 22 ºC, diğer günlerde ise 15 – 18 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

29/11/2024 16:42
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TAGS: hava durumu, meteoroloji
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