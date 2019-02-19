Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, KKTC’de yarın ve perşembe yağmur bekleniyor, hava sıcaklığı düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 19–25 Şubat tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak; hava sıcaklığı ise iç kesimler ve sahillerde 15–18 derece dolaylarında seyredecek.

Rapora göre bugün az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu; Perşembe günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Cuma günü parçalı bulutlu; Cumartesi ve Pazar günleri parçalı bulutlu, Pazartesi günü ise parçalı ve az bulutlu geçecek.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.