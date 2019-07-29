Hava durumu raporu!

Hava sıcaklığı hafta boyunca 37-40 derece dolaylarında; yarın ve çarşamba sabahı ise yer yer sisli olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz -5 Ağustos tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca açık az bulutlu yarın ve Çarşamba sabahı yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı; iç kesimlerde 37 - 40 derece, sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.