Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın yağmur beklendiğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, bugün ve yarın üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı bildirildi.

Havanın bugün ve yarın, az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağmurlu, haftanın diğer günleri açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33-36, sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek