HABER KIBRIS

ad

Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın yağmur beklendiğini açıkladı.

ads
05/09/2019

ads
Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın yağmur beklendiğini açıkladı.
Daireden yapılan açıklamada, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, bugün ve yarın üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı bildirildi.

Havanın bugün ve yarın, az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağmurlu, haftanın diğer günleri açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33-36, sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
MANŞETLER

Facebook’ta yüz milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren güvenlik açığı!

HK YAŞAM - TEKNOLOJİ

Facebook sunucularındaki güvenlik açığı nedeniyle kayıtlı milyonlarca kullanıcının telefon bilgilerinin internette kolayca bulunabildiği ortaya çıktı. Teknoloji sitesi techCrunch’ın aktardığına göre 133 milyon ABD, 18 milyon İngiltere’de ve 50 milyon da Vietnam’da olmak üzere toplam 419 milyon kayıtlı kullanıcının telefon numaraları korunmasız şekilde internete sızdı. Hata Facebook sunucusunun bir şifre ile korunmamasından kaynaklandı.

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.