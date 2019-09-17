Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, ileriki günlerde de bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak; en yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.