HABER KIBRIS

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Hava durumu raporu!

Sıcak ve nemli hava devam ediyor.

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17/09/2019

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Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, ileriki günlerde de bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak; en yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.


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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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