Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın yağmur beklendiğini, önümüzdeki hafta ise havanın açık ve az bulutlu geçeceğini bildirdi.

ads
14/12/2019
HK

ads
Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın yağmur beklendiğini, önümüzdeki hafta ise havanın açık ve az bulutlu geçeceğini açıkladı.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın periyodun ilk günleri güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; diğer günlerde ise kuzey ve batıdan orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Fotoğraf/Başar Taşlı

14/12/2019 11:05
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: hava durumu, Meteoroloji Dairesi, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.