Hava durumu raporu!
Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın yağmur beklendiğini, önümüzdeki hafta ise havanın açık ve az bulutlu geçeceğini bildirdi.
14/12/2019
HK
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Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın yağmur beklendiğini, önümüzdeki hafta ise havanın açık ve az bulutlu geçeceğini açıkladı.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgarın periyodun ilk günleri güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; diğer günlerde ise kuzey ve batıdan orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Fotoğraf/Başar Taşlı