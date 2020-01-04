Hava durumu raporu!

Yağmurlu havanın 8 Ocak Çarşamba gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

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04/01/2020
HK

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Hava durumu raporu!

Yağmurlu havanın 8 Ocak Çarşamba gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Dairesi’ne göre, havanın, yarın parçalı bulutlu,  06 Ocak Pazartesi  ve 7 Ocak Salı sağanak veya gökgürültülü sağanak, 8 Ocak  Çarşamba yer yer sağanak, 9 Ocak Perşembe ve 10 Ocak Cuma bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 14 - 17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar periyodun ilk iki günü Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde  
Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Pazartesi günü ise kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek.

04/01/2020 12:21
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