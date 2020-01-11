Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, yarın yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

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11/01/2020
HK

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Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, yarın yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 12 - 17 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen tarihlerde KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

 Pazartesi ve salı günleri parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu, çarşamba perşembe ve cuma günlerinin ise parçalı çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı  iç kesimler ve sahillerde 14 – 17 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise  genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette  esecek.

11/01/2020 10:39
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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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