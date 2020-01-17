Hava durumu raporu!

Yağışlı hava hafta sonu ülkeyi terk ediyor. Yarın ve pazar günü yer yer sağanak beklenirken, pazartesiden itibaren hafta içi hava genellikle parçalı bulutlu geçecek.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, yarın ve pazar hava parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olacak. Pazartesi hava parçalı bulutlu, salı ve çarşamba açık az bulutlu, perşembe ve cuma parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 14 - 17 derece Santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

17/01/2020 19:16