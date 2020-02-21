Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgenin Pazartesi’ye kadar yağmurlu olacağını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 22-28 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, Salı gününden sonra ise hava genellikle az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 15-18 derece olaylarında seyredecek.

Rüzgar, hafta sonu kuzey ve doğudan, diğer günlerde kuzey ve batıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

21/02/2020 15:50