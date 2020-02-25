Hava durumu raporu!

Hava sıcaklığı hafta boyunca 18-21 derece dolaylarında olacak.

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25/02/2020
HK

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Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 - 21 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar yarın Kuzey ve Batı diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

25/02/2020 10:27
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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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