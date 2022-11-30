Hava durumu raporu: Yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç ille serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

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30/11/2022

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Hava durumu raporu: Yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç ille serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Buna göre yarın hava parçalı bulutlu yer yer sağanak yağışlı, Cuma parçalı az bulutlu, Cumartesi parçalı bulutlu, Pazar ve Pazartesi parçalı az bulutlu, Salı parçalı bulutlu, Çarşamba parçalı ve çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklıkları iç kesimler ve sahillerde 19-22 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle kuzey ve batılı yönlerden orta kuvvette esecek.

30/11/2022 16:31
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TAGS: hava durumu, meteoroloji
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